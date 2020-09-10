نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها .. تعرف على أهم محطات النجمة فريدة سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم عيد ميلاد المبدعة الجميلة النجمة فريدة سيف النصر فهي موهبة جبارة وغول تمثيل أستطاعت أن تخطف قلوب محبيها منذ الظهور الأول علي الشاشة .

وفي السطور التالية يعرض لكم "الفجر الفني"، أهم المعلومات عن النجمة المبدعة فريدة سيف النصر.

* ولدت بحي العجوزة في مدينة القاهرة.

* درست في مدرسة النهضة، وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى.

* عشقت الفن عندما كانت تشاهد أشهر النجوم في منزل جارتهم الفنانة آمال سالم والدة الفنانة سوسن بدر، حتى تسللت لديها الرغبة في الالتحاق بهذا العالم، ليكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي مازلت تلميذة حيث ظهرت موهبتها الفنية منذ أن كانت طفلة صغيرة.

* دعمها الفنان جورج سيدهم حتى قام بترشيحها في فيلم "الشقة من حق الزوجة" وضمها لثلاثي أضواء المسرح ومن ثم ذاع صيتها في الوسط الفني، وتعددت أعمالها.

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* تركت الفن لفترة في تسعينات القرن العشرين ثم عادت إليه بقوة بمشاركتها في عدد من الأعمال المتوجة بالنجاح.

* قدمت العديد من الأعمال الهامة والمتنوعة التي أبدعت في تقديمها ورسخت اسمها في قلوب محبيها حيث شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها " الفتوة ، ولاد إمبابة ، حواديت الشانزليزية ، الأب الروحي ، شيخ العرب همام ، بدون ذكر أسماء ، الرحايا " وغيرهم من المسلسلات التي حققت خلالهم نجاحاً جماهيرياً.

* كما أن النجمة فريدة سيف النصر لم تتوقف على كونها ممثلة للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنها أيضًا شاركت في الأفلام السينمائية مثل " الحب في ظروف صعبة ، اللص والثعلب ، الكمين ، ابن الجبل زمن الأقوياء .

* وشاركت أيضاً في الكثير من الأعمال المسرحية أبرزها مسرحية "اتنين في الهوا ، واد عفريت ، الجرئ والمليونير وغيرها من الأعمال الناجحة.

* تألقت فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني الماضي بمشاركتها في مسلسل "الفتوة " ، والتي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من النجوم منهم "ياسر جلال ، مي عمر ، غفران محمد ، عصام السقا ، نجلاء بدر ، أحمد صلاح حسني وآخرين.