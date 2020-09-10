ممثلة سورية تتحول إلى شبيهة الفنانة التركية ألتشين سانغو

أثارت الممثلة السورية رواد عليو حالة من الجدل بعدما نشرت صورة لها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت رواد عليو في الصورة بتغيير كبير في ملامحها مما أحدث صدمة لجمهورها، ورجح البعض أن ذلك التغيير ربما يكون بسبب نحافة وجهها، والبعض الآخر رجح أن السبب يعود لإجرائها لعملية تجميل جديدة جعلت شكلها يبدو مختلفًا.
وقام البعض الآخر من متابعين عليو بتشبيهها بالفنانة التركية الشهيرة ألتشين سانغو نجمة مسلسل "ضيعة ضايعة"والتي عرفت خلال الأحداث بشخصية عفوفة "عفاف" موضحين أنه بعد نحافة وجها بدت نسخة من الفنانة التركية، وأبدى البعض استيائهم من ظهورها بذلك الشكل بسبب امتلاكها جمالاً من نوع خاص.
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