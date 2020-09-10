شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد رامي رضوان



حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة صديقه الإعلامى رامى رضوان، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. حرص الفنان شريف رمزي على تهنئة صديقه الإعلامى رامى رضوان، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر شريف رمزي صورة تجمعه مع رامى رضوان، وعلق قائلاً"عيد ميلاد سعيد يارمو يامحترم وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة". يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي مسلسل "واكلينها والعة"، والذي شارك في بطولته مي سليم وإنجي وجدان وخالد عليش.

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