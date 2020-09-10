شاهد.. أكبر حفل لمعرفة جنس المولد على طول برج خليفة

تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لليوتيوبرز "أنس وأصالة" خلال تواجدهما في دبي لمعرفة نوع جنس الجنين. وظهر في الفيديو الزوجان يقفان أمام برج خليفة ليبدأ بعرض جنس المولد على طول البرج، وسط عدد كبير من الأصدقاء والأقارب والمارة. ويعد هذه الحفل الأكبر والأول من نوعه للإعلان عن جنس المولد بهذه الطريقة. الجدير بالذكر أن الثنائى من أصل سورى ويقيمان فى كندا حاليًا، وتمتلك أصالة موهبة الغناء، حيث كثيرًا ما تشارك متابعيها دندنات وأغنيات تقدمها، وتسعى إلى تطوير موهبتها، أما أنس فكانت بداياته عبر قناته منذ عام 2012 بنشر مقاطع فيديو تحليلية لأخبار عالمية، ويعمل على تقديم محتوى برفقة زوجته أصالة وابنتهما ميلا، التى تمتلك أيضًا صفحة على موقع تصفح الصور إنستجرام يصل عدد متابعيها نحو 700 ألف متابع.

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