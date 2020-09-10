غدا.. "تحوت" تختم فعاليات الدورة 27 من المسرح التجريبي

تختتم الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي فعالياتها غدًا الجمعة، وذلك على خشبة المسرح القومي في العتبة.

د. علاء عبد العزيز سليمان- رئيس المهرجان ، قال أنه من المقرر أن يشهد حفل الختام الذي يبدأ في تمام الثامنة مساء و ينقله التليفزيون المصري عبر القناتين الثانية والثقافية، عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيوني بعنوان"تحوت" يسبق توزيع جوائز الدورة التي تتوزع على 3 مسابقات هي "مسرح الحظر"، "العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".

"تحوت" كتابة محمد مبروك، موسيقي كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكورد.محمد سعد، أزياء د.أحمد عبدالعزيز ، وبطولة عدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.

بإسدال الستار علي فعاليات الدورة ، ينتهي مارثون مسرحي أقيم قي ظل ظروف غير مواتية، وتحت مظلة الإجراءات الاحترازية، و قدم خلاله ثلاثة عشر عرضا مسرحيا مصريا علي مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا ومسرح معهد الفنون المسرحية ضمن مسابقة د. حسن عطية للعروض المصرية الحية ، فضلا عن تسعة عروض في كل من مسابقتي الحظر والعروض المصورة قدمت عبر قناة المهرجان الرسمية علي يوتيوب والموقع الرسمي ، وتسعة عروض من ذاكرة المهرجان.

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إضافة إلي ندوة مصرية عن الراحل د.حسن عطية أقيمت بحضور تلامذته ومحبيه، وندوة أخري عالمية قدمت عبر تطبيق زووم، وهي التقنية ذاتها التي استخدمت في ورشتين بالمهرجان ، بخلاف ورشة الأداء الصوتي التي اقيمت بقاعة مركز الإبداع.

وفي إطار المهرجان صدرت نشرة يومية مطبوعة وأخري مصورة تابعتا فعالياته، والتي تابعتها أيضا كاميرات عشرات القنوات الفضائية المصرية والعالمية، والمواقع الإخبارية.

حظيت الدورة باهتمام إضافي كونها الفعالية الثقافية والفنية الكبرى الأولى التي أقيمت عبر تخفيف قيود الحظر الصحي.