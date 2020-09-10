يا روميو يا محترم.. شريف رمزي يهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده

وكانت أحدث مشاركات شريف رمزى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 2" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج أكرم فريد. ويصور شريف رمزى عملا سينمائيا جديدا يحمل اسم "2020"، وتدور أحداثه فى إطار من الفانتازيا.

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