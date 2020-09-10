هايدي موسي في احد ظهور لها.. والجمهور: عاوزين نشوف أغنية جديدة

نشرت الفنانة هايدى موسى مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت هايدي موسى في مقطع الفيديو وهي داخل سيارتها بفلتر سناب شات، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة هايدي موسى مع مقطع الفيديو. وجاءت التعليقات كالتالي: _ | " قمر ياحبيبتي " _ " عاوزين نشوف اغنيه جديدة ياندجمه " _ " احلي واحده في الجيل الصاعد . وتستعد هايدي موسى لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال الأيام المقبلة، لتطرحها فور الانتهاء من عملية المونتاج. نذكر أن آخر ألبومات هايدي الغنائية كان بعنوان (حنية الدنيا).

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