أحمد عبدالوهاب مؤلف مسرحية صباحية مباركة: بدأت التأليف من ورشة خالد جلال

كشف أحمد عبد الوهاب، مؤلف مسرحية صباحية مباركة بالتعاون مع صديقه كريم سامي عن تفاصيل دخوله عالم التأليف.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إنه منذ البداية كان يفكر في التمثيل، وحينما ذهب إلى ورشة المخرج الكبير خالد جلال بمركز الإبداع، كان يدربهم على تأليف المشاهد الخاصة بهم، وهو ما حمسه للتوغل في هذا المجال برفقة صديقه كريم سامي.

ولفت الي ان البداية كانت من خلال مجموعة برامج منهم برنامج هشام منصور، ولفت الي انه كان لديهم مجموعة من الأفكار يريدون توظيفها بشكل أكبر، حتى جاءت فكرة مسرحية صباحية مباركة.

ونوه انه كان حريص هو وصديق كريم الذي شاركه كتابة المسرحية ان يكون العمل مختلف عما قدم في مسرح مصر من قبل، مؤكدا أنه سعيد بالعمل مع الفنان اشرف عبد الباقي.

وعن طريقة تنسيق العمل مع كريم، قال انهم يتناقشون سويا حتى يتم وضع الخطوط العريضة للعمل، وبعدها يبدئوا في وضع تفاصيل الشخصيات وكتابة الحوار، مؤكدا انهم يتعاونون سويا في كل التفاصيل.