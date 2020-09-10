الليلة.. عصابة "بـ 100 وش" ضيوف مني الشاذلي في برنامجها "معكم مني الشاذلي "

يحل أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، اليوم ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة .
حيث نشرت الإعلامية مني الشاذلي صورة تجمعها بأبطال مسلسل 100 وش ، وذلك عبر حسابها الرسمي بإنستجرام.
وكتبت: الليلة الساعة التاسعة مساءً في أولي حلقات الموسم الجديد ، ليلة القبض على عصابة 100 وش انتظرونا.
ومن المتوقع أن يتحدث الجميع عن كواليس المسلسل، والمواقف الطريفة التي جمعت بينهم أثناء التصوير، مع الإشارة للبدايات الفنية للوجوه التي لمعت من خلال "بـ 100 وش
مسلسل "بـ100 وش" عرض في موسم رمضان 2020، وشارك في بطولته آسر ياسين ونيللي كريم وإسلام إبراهيم وعلا رشدي وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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