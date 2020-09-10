شاهد.. لطيفة تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ



نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". نشرت الفنانة التونسية لطيفة فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". وظهرت النجمة لطيفة وهي تغني على الشاطئ وسط جمهوها الذي تفاعل معها بالرقص على أنغام الموسيقى ، وعلقت قائله :"صباح الخير حبايبي اتمني لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة " . والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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