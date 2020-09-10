فيلم هوليوود "ديون" تم تصويره بالأردن.. وجدل حول تهميش العرب

نشرت شركة "وورنر برذرز" الأربعاء الإعلان المرتقب لفلمها الضخم "ديون"، المقرر عرضه في ديسمبر، والذي سيكون أحد أبرز المرشحين لحصد جوائز الأوسكار العام المقبل، ولكن الإعلان لاقى بعض الانتقادات، بسبب "تهميش" العرب.

ويقتبس فيلم "ديون"، أو "الكثبان الرملية"، قصته عن رواية خيال علمي أميركية صدرت في الستينات بنفس الإسم، تتحدث عن صراع بين إمبراطوريات وكواكب وهمية، في مجرة بعيدة عنا، في زمن غير معلوم.

ويركز الفيلم الذي يخرجه الكندي دينيس فيلانويف على الكوكب الرملي، الذي يهاجر له أبطال الفيلم، ويواجهون فيه مصاعب وتحديات وأطماع مختلفة.

ويشابه الكوكب الرملي الصحراء العربية، حتى إن عددا من مظاهر الثقافة العربية متواجدة لدى أبطال الفيلم المهاجرين للكوكب، وفقا لموقع إنسايدر، ولتعزيز الصورة الواقعية، قرر فيلانويف تصوير أجزاء كبيرة من الفيلم في وادي رم في الأردن.