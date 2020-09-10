اليوم.. محمد دياب ضيف أية الغرياني في "lite show"

ومن المتوقع أن يتحدث محمد دياب عن أدواره الأخيرة وأعماله الفنية المقبلة وأيضاً حياته الشخصية.
يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.
منهم مسلسل "فرصة تانية"، والذي يعد معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.
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