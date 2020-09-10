بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى أمام البحر في إطلالة صيفية

وظهرت ريم مصطفى وهي تقف بظهرها لتظهر تاتو مرسوما على كتفها بفستان أبيض منقط بأسود، وهي تقف أمام البحر، وشعرها الأشقر المنسدل على كتفيها.

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضى، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي. وشاركت أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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