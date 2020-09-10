فاتن الحلو تخصص مقاعد للصحفيين وأسرهم بالسيرك مجانا اليوم وغدا

يستقبل السيرك المصري الأوروبي بقيادة سيدة السيرك فاتن الحلو جماهيره بعروض مبهرة، حيث يقدم نجوم السيرك ساعتين من المغامرة والدهشة والخطورة وللأسبوع الخامس على التوالي يتم تخصيص مقاعد مجانية للصحفيين والإعلاميين خلال حفلي اليوم الخميس وغد الجمعة بالتنسيق مع الكاتب الصحفي والفنان ناصر عبدالحفيظ والكاتبة الصحفية أسماء عفيفى.

على جانب آخر أكدت فاتن الحلو أن السيرك يمر بمحطة قاسية وفارقة منذ أسس له الراحل رائد ترويض الوحوش المفترسة إبراهيم الحلو بسبب أزمة كورونا وقد تحمل كل العاملين بالمؤسسة أعباء المهنة خلال شهور التوقف ولولا الجهود المبذولة من كل العاملين به ما وصلنا إلى الشكل المشرف والمبهر الذي قوبل بفضل الله بردود أفعال كبيرة داخل كبريات المؤسسات الصحفية والبرامج الفنية يذكر أن السيرك يقدم حفلاته بحضور كاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام ونائب رئيس مجلس الإدارة دهب إبراهيم الحلو التي احتل اسمها مؤخرا عالم ترويض الوحوش المفترسة كأصغر وأجرأ عائلة ابراهيم الحلو في التعامل مع الوحوش المفترسة.

يفتح السيرك أبوابة لاستقبال الجماهير مع الاهتمام بالإجراءات الاحترازية في تمام التاسعة مساء.

وقد أعلنت صفحة أبناء صاحبة الجلالة نقابة صحفيي مصر استقبال الأعضاء لتلبية الدعوة.