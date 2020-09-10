فستان أبيض قصير.. داليا البحيري بإطلالة شبابية من أمام البحر

وظهرت داليا البحيري في الصورة وهي ترتدي فستان أبيض قصير، على أحد المراكب بالبحر، وشعرها منسدل على كتفيها.
وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام ، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.
وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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