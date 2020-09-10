نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت عبر حسابها الشخصيب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر . وظهر في الفيديو وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة : " من مكاني هذا " . اقرا ايضا : Advertisements كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد ال

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر من مكاني هذا.. إليسا تبث لايف لحريق مرفأ بيروت من داخل منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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