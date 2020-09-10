من نيويورك.. محمد رمضان يشارك جمهوره دعاية أغنيته الجديدة

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: " للمرة الثانية في نفس العام٢٠٢٠ من ميدان تايمز سكوير بنيويورك دعاية اغنيتي الجديدة #ياحبيبي مع جيمس وايضًا في السعودية على أضخم شاشة في العالم الموجودة في جدة".

يذكر أن حقق كليب " يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 4 ملايين و200 الف مشاهدة بعد مرور يومين على طرحه بموقع يوتيوب، لتتصدر التريند لليوم الثالث على التوالي.

ويشارك محمد رمضان في الغناء بالكليب المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.