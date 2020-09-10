فن ومشاهير

الله يستر.. نوال الزغبي تشارك فيديو انفجار مرفأ بيروت من جديد

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نشرت الفنانة نوال الزغبي فيديو جديد لمرفأ بيروت وهو  يحترق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة " حريق في #مرفأ_بيروت... الله يستر".

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ويذكر أن تسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

وأدى ذلك إلى  وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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