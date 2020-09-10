تارا عماد لـ"دوت الخليج":أسعى للمشاركة في أعمال استعراضية جديدة بعد نجاح مسرحية "علاء الدين"

تارا عماد تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد سوف يتم عرضه على منصة "WATCH iT"، خلال الفترة القادمة بمشاركة مجموعة من النجوم الشباب، وحققت تارا عماد في الأسابيع الماضية نجاحا كبيرا بسبب مسرحية "علاء الدين" التي تشارك في بطولتها مع الفنان أحمد عز.

تارا عماد تشارك في مسلسل "تحقيق"

تارا عماد أكدت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" مشاركتها في مسلسل "تحقيق" الذي من المقرر أن يعرض على منصة "WATCH iT" في عام 2021، وكشفت تارا عماد عن بداية تصوير العمل الجديد فقالت: "بالفعل أشارك في بطولة مسلسل (تحقيق) والذي أتعاون فيه مع مجموعة من النجوم الشباب، وقد بدأ تصوير العمل منذ أكثر من أسبوع"، وتصل حلقات مسلسل "تحقيق" إلى 13 حلقة، ومن المقرر ان يشارك فيه كل من الفنان أحمد مالك، وهدى المفتي، وخالد أنور، ومي الغيطي، والفنان الكبير كمال أبو رية، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج شانك.

تارا عماد: أفكر في المشاركة بأعمال استعراضية وغنائية جديدة

تارا عماد تحدثت كذلك عن تجربتها مع مسرحية "علاء الدين" وتحديدا النجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت أن ردود الفعل الواسعة على العمل أعادت الروح لصناعه فقالت: "هناك مجهود ضخم قدمه صناع مسرحية (علاء الدين) خلال الفترة الماضية وجاء النجاح الكبير وردود فعل الجمهور وكذلك حضور بعض النجوم لمشاهدة المسرحية كثمرة عملنا المستمر"، ويشارك في مسرحية "علاء الدين" كل من الفنان أحمد عز، ومحمد جمعة، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري،وهي من إخراج مجدي الهواري.

"علاء الدين" قد جعلت تارا عماد تعيد النظر في كثير من إختياراتها فقالت: "في الماضي لم أكن أتوقع أن أشارك في عمل مسرحي استعراضي غنائي ولم أكن أتوقع أن انجح في هذا النوع من الأعمال، لكن في النهاية شاركت وحققت مسرحية (علاء الدين) نجاحا ملحوظا، مما يجعلني أفكر في تقديم أعمال جديدة استعراضية وغنائية إذا أتيحت لي الفرصة مرة ثانية".

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أحدث الأعمال التي شاركت فيها الفنانة تارا عماد

"نحب تاني ليه" من الأعمال الدرامية الأخيرة التي شاركت فيها الفنانة تارا عماد والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقد حقق العمل نجاحا ملحوظا وقت عرضه وتصدر محركات البحث، وهو من بطولة كل من شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تارا عماد شاركت كذلك في مجموعة من الأفلام كان آخرها فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وهند صبري.