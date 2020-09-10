روان بن حسين تسير لأول مرة على قدميها بعد أسابيع من عدم الحركة..فيديو

روان بن حسين عادت من جديد للسير على قدميها بعد فترة من العلاج الذي أجبرها على استخدام كرسى متحرك نتيجة إصابتها بتمزق في أربطة القدم والتي تعرضت له خلال الأسابيع الماضية أثناء جولة تسوق كانت تقوم بها مع أسرتها.

روان بن حسين تعود للسير على قدميها

روان بن حسين نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو لها داخل مستشفى في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهي تسير أولى خطواتها على قدميها من جديد بعد شفائها من الإصابة وظهرت علامات الخوف على الفاشينيستا الكويتية لكن الأطباء سعوا لمساندتها في أولى خطواتها والتأكيد على قدرتها على السير بمفردها، وكتبت روان بن حسن تعليقا على الفيديو الذي نشرته قالت فيه :"حبيت أطمئنكم وأقولكم أن أمس مشيت أول خطواتي بعد استخدام الكرسي المتحرك لمدة ٣ اسابيع".

الفاشينيستا الكويتية ستعود لحركتها المعتادة بعد 10 أيام

روان بن حسين أكدت كذلك أن إصابتها لم تشف بشكل كامل حتى الآن، وأن قدرتها على الحركة بدون كرسي متحرك تحتاج إلى مساعدة من نوع آخر وهو "عجاز" يساعدها على السير لمدة تقارب الـ10 أيام حتى تستطيع الحركة بشكل طبيعى وعبرت الفاشينيستا الكويتية عن عدم قدرتها على الإنتظار من اجل شفاء قدميها والعودة من جديدة لحركتها المعتادة فكتبت :"طبعاً اول عشر ايام راح امشي بمساعده العكازات الين ما تطيب ركبتي تماما مو قادره انطر لين اقدر امشي واركض وارقص مره ثانية".

A post shared by (@rawan) on Sep 10, 2020 at 1:33am PDT Advertisements

حزن روان بن حسين بسبب إصابة قدمها

إصابة روان بن حسين تعرضت لها منذ ما يقارب الـ3 أسابيع وذلك أثناء تسوقها في إحدى المراكز التجارية مع أسرتها، وقام والدها بنقلها إلى المستشفى، من أجل الكشف عن هذه الإصابة وقد نشرت الفاشينيستا الكويتية صورة عبر حسابها على "سناب شات" علقت عليها قائلة: "كسرت رجلي ورايحين المستشفى وأمي وأبوي مستانسين عالكرسي"، روان بن الحسين اوضحت كذلك تطورات حالتها بعد الفحوصات التي أجريت لها حيث أوضحت أنها تعرضت لتمزق في اربطة القدم فكتبت: "تمزق في الأربطة الحمدلله على كل حال".

روان بن حسين تأثرت بشكل واضح بالإصابة التي تعرضت لها فظهرت في صورة عبر حسابها على "سناب شات" وبد عليها التأثر وعلقت على الصورة بشكل مختصر فقالت: "أنا أكتر انسانة حساسة في الدنيا وهذا أكثر طبع أكرهه فيني"، وأوضحت لمتابعيها أن حزنها ليس سببه أي شخص بل نتيجة إصابة قدمها والتي سوف تمنعها عن الحركة لفترة فقالت: "لست حزينة بسبب أشخاص، لكن أنا حزينة لأنني لن استطيع السير على قدمي خلال الفترة القادمة".

يذكر أن روان بن حسين قد انفصلت عن رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف منذ أسابيع وقد أعلن كل منهما عن هذه الانفصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.