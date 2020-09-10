النجمات يستعدن ذكريات الماضي ..يسرا تروي كواليس لقائها بـ جون مالكفويتش وليلى علوي تسترجع أرشيف "غرام الأفاعي"

يسرا وليلى وعلوي وهنا شيحة وورد الخال، العديد من النجمات استعدن لقطات أرشيفية عادت بهم الى الزمن الماضي سواء من خلال استرجاع ذكريات ارشيفهن الفني او صوراً من طفولتهن، فلنتذكر معهم هذه اللقطات التي شاركنها مع المتابعين عبر انستغرام.

يسرا وذكريات لقائها بـ جون مالكفويتش

النجمة المصرية يسرا كشفت عن ذكريات لقائها بالنجم العالمي جون مالكفويتش خلال زيارته لمصر قبل حوالي 22 عاماً وذلك من خلال نشرها لقطة برفقته، وروت فيها كواليس هذه اللحظة التي جمعتهما في مصر عام 1988 أثناء توليه رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يسرا عبرت عن سعادتها بلقاء النجم العالمي حينها مؤكدة بأن صداقتهما استمرت بعدها لسنوات طويلة وكتبت قي تدوينتها: "هو فنان متميز وممثل مختلف، يتمتع بإنسانية عالية تعرفت عليه خلال مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكم سعدت بهذا اللقاء، واستمرت علاقة الصداقة بيننا لسنوات طويلة منذ لقائنا"K وتابعت: " إنه أحد أكثر الممثلين والبشر روعة على قيد الحياة".

ليلى علوي تستعيد ذكريات "غرام الأفاعي"

النجمة المصرية ليلى علوي، استعادت ذكريات فيلمها "غرام الأفاعي"، الذي طرح بالسينمات عام 1988 ولعبت دور البطولة فيه الى جانب العديد من النجوم، فنشرت صورا لها من لقطات الفيلم الى جانب العديد من ابطال العمل الذين بينهم من رحلوا عن عالمنا على غرار الفنان صلاح قابيل.

واختصرت ليلى علوي قصة الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام كاتبة: "الحياة بشكل عام، والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة، مش سهلة ومش بسيطة".

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وتحدثت عن شخصيتها بالعمل قائلة : "(مهجة) من فيلم (غرام الأفاعي) رغم ذكاءها إلا أنها عملت أخطاء كتير، ونالت نهاية قاسية وقوية" ، بعدها سألت ليلى علوي متابعيها "قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ ؟".

يذكر أن فيلم "غرام الأفاعي" تم عرضه عام 1988 وهو بطولة ليلى علوي، هشام عبد الحميد، الراحل صلاح قابيل، صابرين، رانيا فتح الله، ومن تأليف نبيل راغب وسيناريو وحوار محمد خليل الزهار، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

هنا شيحة تنشر صورة قديمة لوالدتها

الفنانة هنا شيحة حرصت على الإحتفال بعيد ميلاد والدتها اللبنانية نادية زيتون بشكل مختلف حيث استعادت صورة من أرشيف العائلة ناشرة صورة لوالدتها بالأبيض والأسود ظهرت فيها هنا مع شقيقاتها بمرحلة الطفولة وعايدتها بالقول: "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى أم في الدنيا"، لكنها نشرت ايضا تعليقا طريفا على الصورة متساءلة :"فين التيشرت بتاعتي".

ورد الخال تنشر صورة طفولتها مع شقيقها

الممثلة اللبنانية ورد الخال اختارت معايدة شقيقها الممثل يوسف الخال بمناسبة عيد ميلاده من خلال استرجاع ذكريات طفولتهما حيث نشرت على صفحتها عبر انستغرام صورة لهما بالأبيض والأسود، وأرفقتها بالتعليق التالي: "حبّيت عيّدك بهالصورة خيي لأنو الطفولة احلى مرحلة بعيداً عن الأضواء والتزيّف، وبعيداً عن هالزمن التعيس اللي نحنا فيه".

وأضافت ورد الخال في معايدتها ليوسف "كلّ سنة وانت متألق، ومُحاط بالمحبّين، يا احلى خي بالدني".