يوسف الشريف يشعل الإنستغرام برومانسيته مع زوجته ويغني لها "زي ما انتي"

انجي علاء وزوجها يوسف الشريف اختارا مشاركة الجمهور بجانب من لحظات رومانسيتهما من خلال نشر مجموعة صور لهما تعكس الود والإنسجام الزوجي بينهما على حسابيهما على انستغرام، بينما تغزل يوسف الشريف بزوجته من خلال الإستعانة بأحدث أغنية للنجم المصري عمرو دياب "زي ما انتي".

رومانسية يوسف الشريف وانجي علاء

النجم يوسف الشريف شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام بمجموعة صور له مع زوجته السيناريست والستايلست إنجي علاء، ظهرا فيها بشكل رومانسي بأحدث جلسة تصوير لهما.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين الجمهور الذين عبروا عن حبهم لثنائيتهم ودعوا الله بأن يكملوا مشوار الحياة الزوجية معاً الى جانب أولادهم.

يوسف الشريف يغني لزوجته "زي ما انتي"

الفنان يوسف الشريف تغزل ايضا بزوجته إنجي علاء بطريقة رومانسية حيث أهداها أغنية عمرو دياب "زي ما إنتي"، وكتب مقطعاً من كلمات الأغنية متوجها لها بالقول :"وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الأصول مستحيل أقبل في حقك أي كلمة إنتي أعلى منهم فوق إنتي نجمة واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة مستحيل أوصف جمالك مهما أقول".

ولا يتردد يوسف الشريف بنشر صوره مع زوجته تعكس جانبا من رومانسيتهما، فيما كان قد أثار موجة من الجدل بعد تصريحه الأخير بكشفه عن اشتراطه لعدم التلامس بينه وبين الفنانات في أعماله.

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آخر الأعمال الفنية لـ يوسف الشريف

الفنان يوسف الشريف شارك في موسم شهر رمضان الفائت بـ مسلسل "النهاية" الذي لاقى نجاحاً لافتاً بين الجمهور، وهو من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وبطولة عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وشاركت إنجى علاء، زوجها في العمل من خلال تصميم ملابس الممثلين وحظيت بردود أفعال إيجابية لتصميماتها.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.