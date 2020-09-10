أغنية "بالبنط العريض" تواصل تصدرها ..تامر حسني يرقص على إيقاعها داخل مطعم وحسين الجسمي يُعلق

أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي تواصل اقتحامها ليوميات النجوم حيث انضم دفعة جديدة منهم الى قائمة التفاعل مع هذه الأغنية سواء بالرقص والتمايل على إيقاعها الجميل او دندنة مقاطع منها، ومن أحدثهم النجم تامر حسني الذي ظهر بفيديو مرح وهو يرقص مع العمال على وقع الأغنية في أحد المطاعم، بينما اختار كل من الوليد الحلاني ونجمة ذا فويس كيدز غنى بو حمدان غناء مقطع من "بالبنط العريض" تماشياً مع الموجة الرائجة.

تامر حسني يرقص مع عمال المطعم

النجم تامر حسني ظهر في مقطع فيديو متداول على انستغرام بشكل طريف وهو يرقص على ألحان أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمى "بالبنط العريض"، داخل أحد المطاعم مع العمال.

وظهر تامر بداية وهو يلتقط الصور مع عمال المطعم لكن سرعان ما تفاعل مع مقطع من اغنية بالبنط العريض وبدأ بالرقص السريع مع العاملين داخل المطعم.

وتفاعل الجمهور مع المقطع المرح لرقص تامر حسني، كذلك تفاعل حسين الجسمي معلقاً علي فيديو تامر المتداول أثناء تشغيل أغنية " لقيت الطبطبه " وكتب قائلاً :"ربنا يسعدكم أكتر وأكتر" ثم استغل المناسبة ليبارك لتامر بأغنيته الجديدة "اختراع" قائلاً :"والف مبروك العمل الجديد يا صديقي العزيز".

الوليد الحلاني يغني بالبنط العريض

الفنان الوليد الحلاني، نجل النجم عاصي الحلاني، بدوره تفاعل مع أغنية "بالبنط العريض" من خلال غناء مقطع منها خلال تواجده في إجازته الصيفية في دبي.

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وظهر الوليد وهو منسجم مع الأغنية ويدندن مقطعاً منها واكتفى بالتعليق "آه لقيت الطبطبة"، وحقق مقطع الفيديو حوالي ربع مليون مشاهدة على حسابه على انستغرام.

غنى بو حمدان تغني بالبنط العريض

نجمة ذا فويس كيدز غنى بو حمدان، من جهتها، واكبت موجة نجاح أغنية "بالبنط العريض" وشاركت جمهورها بمقطع فيديو وهي تؤدي مقطعاً من الأغنية بشكل جميل.

أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي تواصل تحقيقها حتى الآن نجاحًا مدويا وتخطت حاجز الـ85 مليون مشاهدة على قناته الخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.