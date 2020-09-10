بلقيس تهدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أغنية "هذا ملكنا"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنية وطنية جديدة بعنوان "هذا ملكنا" وصدرت عبر قناتها الرسمية في موقع "اليوتيوب". وأهدت بلقيس أغنية "هذا ملكنا" إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وتغنت بصفاته واصفةً إياه بأنه مجد الإمارات وصاحب الأخلاق النادرة. وأغنية "هذا ملكنا" كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان وإخراج موسيقي محمد الأحمد.

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