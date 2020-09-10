داليا البحيري تُبهر متابعيها بإطلاله جذابة في أحدث ظهور

غازلت الفنانة داليا البحيري، جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت داليا بالصورة بإطلالة ساحرة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها، وعلقت قائله: "كل صباح لديك فرصة جديدة لتكون نسخة أكثر سعادة من نفسك، صباح الخير أحبائي". يذكر ان آخر أعمال داليا البحيري، مسلسل "فلانتينو" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وحمدي المرغني ودلال عبد العزيز، والمسلسل من إخراج رامي إمام.



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