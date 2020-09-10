محمد عبد الرحمن يروج لفيلمه الجديد "الخطة العامية"

نشر الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة للبوستر الرسمي لفيلم الخطة العامية. وظهر محمد عبد الرحمن رفقة الفنان عمرو عبد الجليل و علي ربيع والنجمة غاده عادل وعلق: "بسم الله.. توكلنا على الله البوستر الرسمي لفيلم #الخطة_العامية ..اجتهدنا كلنا عشان نعملكم حاجة تليق بيكم.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم.. انتظروا الإعلان التشويقي الأول قريبًا " و تابع قائلا "إنتاج : Al Ramzy production - Oscar production ..تأليف؛: أحمد عبد الوهاب - كريم سامي إخراج : معتز التوني" يذكر ان اخر اعمال محمد عبد الرحمن مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

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