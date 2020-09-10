نور محمود: كسبت كتير من حدوتة أمل حياتي

عبّر الفنان نور محمود، عن سعادته بخوض تجربة حدوتة "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، من مسلسل "إلا أنا".
ونشر نور محمود، عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك" عدة صور من الكواليس، وعلق عليها قائلًا :" خلصت حدوتة امل حياتي ... كسبت كتير من العمل ده... واهم حاجة كسبتها هما الناس دي".
بينما تابع قائلًا :" إتشرفت جدًا بالشغل معاكوا واتمنى تتكرر تاني وتالت وكتير ....الف مبروك ...هتوحشوني جدًا".
حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.
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