بإطلالة جريئة.. جوهرة تشارك جمهورها صورًا جديدة لها عبر انستجرام

نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جريئة نالت إعجاب الكثير من متابعيها. وارتدت جوهرة بشكير أبيض، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة. ولم تتكلف جوهرة في اقتناء الاكسسورات واكتفت بإطلالتها الساحرة. ووضعت جوهرة، ميكب بالألوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالايلاينر والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون البيج الملائم لها.

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