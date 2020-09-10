محمد نور يحتفل بنجاح احدث أغانيه "جاني في ملعبي" وسط الصحفيين والإعلاميين

احتفل النجم محمد نور بنجاح أحدث أغانيه بعنوان "جاني في ملعبي" في حفل جمع العديد من أهل الصحافة والإعلام داخل احد الاستوديوهات الشهيرة بالمهندسين. وتخلل الحفل تقطيع التورته وسط حضور منتجي ألبومه القادم محمد علام ووليد توفيق وأجواء من الصور السيلفي والتذكارية مع تورته الحفل. وقد أعلن "نور" خلال الحفل عن تعاقده مع المنتج محمد علام ووليد توفيق شركه "the ministry of happiness " عن انها تتولي انتاج احدث البوماته القادمه وانه تم الانتهاء من ٦ اغاني من الالبوم ويعقدون حاليا العديد من الجلسات الفنيه مع اهم الشعراء والموزعين والملحنين وذلك للانتهاء من باقي الاغاني وسط حضور العديد من الصحفيين والقنوات الفضائية .

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