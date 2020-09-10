فن ومشاهير

نوال الزغبي تعلق على حريق بيروت بـ فيديو

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أعربت الفنانة نوال الزغبي، عن حزنها الشديد بحريق مرفأ بيروت من جديد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

 

حيث نشرت "الزغبي" فيديو لـ الحريق، وعلقت عليه قائلةَ:" حريق في #مرفأ_بيروت... الله يستر".

 

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وفي سياق متصل، تسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي، هو ألبوم "كده باي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وضم عدد كبير من الشعراء أبرزهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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