بالأسود اللامع.. ريم البارودي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ريم البارودى في الصورة بفستان باللون الأسود اللامع مما جعل إطلالتها مميزة. - الفستان يجنن -شكلك حلو اوي -قمر Advertisements اقرأ أيضا: يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله. وتقدم ريم البارودى البرنامج أيام السبت والأحد والأثنين الساعة الـ 6 مساءً بشكل متنوع يتحدث عن الشارع المصري والعربي، كما شاركت ريم البارودى فى الحلقات الأولى من البرنامج وتحدث عن التغذية الصحية بالنسبة للرجل والمرأة.

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