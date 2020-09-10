فيلم "رؤية" ينقل رامي وجرجس عماد للشاشة الكبيرة

يستعد الفنانان رامي وجرجس عماد، لخوض أولى تجاربهما السينمائية من خلال فيلم خليجي يحمل اسم "رؤية"، المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل.

ويعد فيلم "رؤية" نقل لموهبة التوأم رامي وجرجس عماد من فيديوهات "اليوتيوب" للشاشة الكبيرة.

وقال رامي وجرجس عماد في بيان لهما، إن العمل سيكون بمثابة مفأجاة للجمهور، وسيظهران في أدوار مختلفة تماما عن شخصيتهما المتعارف عليها من خلال الفيديوهات التي عرفهم الجمهور بها عبر موقع "يوتيوب".

ويقف حاليا المخرج خالد الرفاعي على اختيار أماكن تصوير فيلم "رؤية" في المملكة العربية السعودية، تمهيدا لبدء تصويره، مع اكتمال اختيار الممثلين المشاركين، وتدور أحداث الفيلم عن بطل العمل ويجسد دوره رامي عماد، ويدخل في صراعات مع أصدقائه تنتهي بمفاجأة.

يذكر أن التؤأم رامي وجرجس عماد حققوا شهرتهم عبر السوشيال ميديا من خلال عدد من الفيديوهات مختلفة المحتوى على موقع الفيديوهات "يوتيوب".