الليلة.. إيمان عبد الغني نجمة ذا فويس في ضيافة رامي رضوان على Dmc

يستضيف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، في برنامج مساء دي إم سي، نجمة برنامج ذا فويس ومطربة دار الأوبرا إيمان عبد الغني، بالإضافة لعازف القانون الدكتور ماجد سرور، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، على شاشة Dmc .

إيمان عبد الغني مطربة بدار الأوبرا المصرية، شاركت في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس 2019 The Voice ضمن فريق الفنانة أحلام وتأهلت للعرض المباشر النهائي.

وتعتبر الصوت المصري الوحيد الذي تمكن من الوصول للحلقة النهائية خلال الخمس مواسم منذ بداية البرنامج.