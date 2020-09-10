القصة الكاملة لأزمة حفل زفاف حمو بيكا

ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، في مقطع مصور تحدث من خلاله عن حفل زفافه الذي سيقام اليوم الخميس.

قال بيكا إن حفل الزفاف سيكون "خاص Private" للالتزام بتعليمات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ومن ثم ظهر عبر مقطع آخر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يناشد فيه المسئولين، بتسهيل إقامة حفل زفافه. وقال بيكا: "نفسي افرح وأعمل فرحى زي أي شاب في مصر، تم إلغاء حجز قاعة الفرح، والناس كلها بتعمل أفراح". وتابع حمو بيكا، خلال الفيديو: "أنا منعت فرحى من الشارع؛ عشان بحترم القوانين، وعاوز أفرح زى أي عريس، وأي شاب عاوز يفرح، وهى كلها ساعتين فرح، وياريت محدش يكسر فرحتى". Advertisements وقال حمو بيكا: "احنا بنحترم أي قانون واي اجراء، بحبكم واعذروني مش هقدر أعمل القعدة بتاعتي، والفرح بتاعي يوم 10/9، طبعا اخواتي النجوم عارفين مكان الفرح فين".

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا. قال حمو بيكا، من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك": " فرحة حمو بيكا في البيطاش اسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

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