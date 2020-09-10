سوسن بدر تسخر من نفسها بسبب حمام فرعوني

سخرت الفنانة سوسن بدرى من نفسها عبر صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت في الصورة حمام علي الطراز الفرعون مكتب عليه " حمام سوسن بدر " .

وعلقت سوسن بدر علي الصورة قائلة : " طب ينفع كدا " .

وشاركت الفنانة سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.