نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من منزلها.. اليسا تشارك جمهورها بفيديو لحريق مرفأ بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة اللبنانية اليسا، جمهورها بمقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التديوينات القصيرة "تويتر".

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حيث ظهر في الفيديو الحريق من زاوية مختلف في مرفأ بيروت، الذي نشب منذ ساعات وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة: " من مكاني هذا ".

في سياق منفصل، ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا.

