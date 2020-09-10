نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلفا "الخطة العامية" كيمز وعبد الوهاب: كنا نتمنى دائما العمل مع معتز التوني في أول فيلم لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر مؤلفي فيلم الخطة العامية كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب البوستر التشويقي للفيلم والذي يعد أول فيلم روائي طويل من تأليفهم من بطولة: علي ربيع، محمد عبد الرحمن (توتة) وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وإخراج معتز التوني. وقالوا " فيلم الخطة العامية كوميدي أكشن به فكرة مختلفة تجعل عمليه سرقة أحد البنوك حدث مختلف ولكن هذه الفكرة ستكون مفاجأة للجمهور. وكنا نتمنى دائما أن يكون أول فيلم كوميدي لنا مع المخرج معتز التوني". Advertisements يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز هو مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز.

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