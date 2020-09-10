الجمهور يداعب سوسن بدر والأخير ترد "طب ينفع كده"

ونشرت سوسن بدر، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة حمام فرعوني مكتوب عليه حمام سوسن بدر، وعلقت ضاحكة مع جمهورها"طب ينفع كده".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "بخط الإيد" بطولة النجم أحمد رزق، والتي كان يعرض على شاشة dmc مؤخرا، من إنتاج شركة سينرجى، ولاقى نجاحا وصدى واسعا منذ عرض الحلقات الأولى، خاصة أن المسلسل يتناول قضية الرجل والمرأة، وهى قضية تهم أغلب البيوت المصرية، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
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