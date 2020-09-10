إيمان رياض تستقبل عبلة الكحلاوي كل خميس على MBC مصر2

"ضمن قالب إجتماعي وإنساني، يفتح برنامج "من القلب للقلب" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان رياض نافذة يومياً على MBC مصر2، نافذة جديدة للمشاهدين تحت شعار "حُضنك يا أمي"، على الهواء مباشرة كل خميس بداية من اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً.

حيث سيتم تخصيص حلقة "الخميس" من كل أسبوع لإستضافة الداعية الكبيرة عبلة الكحلاوي على الهواء مباشرة، للتواصل مع المُشاهدين والتعليق على إستفساراتهم ومشاكلهم الإجتماعية والإنسانية.

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وأشارت الإعلامية إيمان رياض إلي أن برنامج "من القلب للقلب" يستقبل عبر صفحاته الرسمية إستفسارات وتعليقات المُشاهدين وسيطرحها للنقاش على الهواء مع د. عبلة الكحلاوي التي تعود لتُطل على المُشاهدين عبر البرنامج. وأوضحت إيمان رياض إلي أن فقرات البرنامج المُختلفة ستتواصل كالمُعتاد على مدار أيام البرنامج يومياً من الأحد للخميس في تمام الرابعة عصراً لتلبية كل ما يُهم المُشاهد المصري والعربي.

يعرض برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض يومياً من الأحد للخميس على قناة "MBC مصر2" الساعة 4:00 عصراً.