"ضمن قالب إجتماعي وإنساني، يفتح برنامج "من القلب للقلب" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان رياض نافذة يومياً على MBC مصر2، نافذة جديدة للمشاهدين تحت شعار "حُضنك يا أمي"، على الهواء مباشرة كل خميس بداية من اليوم في تمام الساعة الرابعة عصراً.
حيث سيتم تخصيص حلقة "الخميس" من كل أسبوع لإستضافة الداعية الكبيرة عبلة الكحلاوي على الهواء مباشرة، للتواصل مع المُشاهدين والتعليق على إستفساراتهم ومشاكلهم الإجتماعية والإنسانية.
وأشارت الإعلامية إيمان رياض إلي أن برنامج "من القلب للقلب" يستقبل عبر صفحاته الرسمية إستفسارات وتعليقات المُشاهدين وسيطرحها للنقاش على الهواء مع د. عبلة الكحلاوي التي تعود لتُطل على المُشاهدين عبر البرنامج. وأوضحت إيمان رياض إلي أن فقرات البرنامج المُختلفة ستتواصل كالمُعتاد على مدار أيام البرنامج يومياً من الأحد للخميس في تمام الرابعة عصراً لتلبية كل ما يُهم المُشاهد المصري والعربي.
يعرض برنامج "من القلب للقلب" مع الإعلامية إيمان رياض يومياً من الأحد للخميس على قناة "MBC مصر2" الساعة 4:00 عصراً.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيمان رياض تستقبل عبلة الكحلاوي كل خميس على MBC مصر2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.