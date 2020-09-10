"المتحولون" أحدث عروض "مسرح مصر" على "MBC مصر" غدًا

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، غداً الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "المتحولون".

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، في اطار كوميدي حول بعض الأشخاص الذين يقعوا ضحية لشخص يقوم بسرقة أعضاء المرضي من إحدي المستشفيات بطريقة ساذجة جداً مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

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ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

تُعرض مسرحية "المتحولون" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 11 سبتمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.