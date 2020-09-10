15 صورة من حفل زفاف آيسل خالد ملكة جمال أسيا وأحمد عاصي

احتفلت ملكة جمال أسيا والمحيط الهادي آيسل خالد، بزفافها على الأستاذ أحمد عاصي، في حفل أسطوري ضم الأهل والأصدقاء. وخضعت آيسل لجلسة تصوير احتفالا بهذه المناسبة داخل أخد الأماكن المميزة وتميزت إطلالتها بالجمال والتميز. يذكر أن الحفل حضره عدد كبير من ملكات جمال مصر السابقات، واتسمت الأجواء بالبهجة والسعادة.

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