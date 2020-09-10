احتفلت ملكة جمال أسيا والمحيط الهادي آيسل خالد، بزفافها على الأستاذ أحمد عاصي، في حفل أسطوري ضم الأهل والأصدقاء.
وخضعت آيسل لجلسة تصوير احتفالا بهذه المناسبة داخل أخد الأماكن المميزة وتميزت إطلالتها بالجمال والتميز.
يذكر أن الحفل حضره عدد كبير من ملكات جمال مصر السابقات، واتسمت الأجواء بالبهجة والسعادة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 15 صورة من حفل زفاف آيسل خالد ملكة جمال أسيا وأحمد عاصي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.