ديانا ريج»، والتي تعد واحدة من أبطال مسلسل Game of Thrones. غيب الموت صباح اليوم الممثلة البريطانية الكبيرة« وقد توفيت ديانا عن عمر ناهز 82 عاما، ونعتها كبرى المواقع العالمية. اقرأ أيضا: محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته رامي وحيد لـ دوت الخليج: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها وقد صرح وكيلها فى بيان صحفى، إنها ماتت فى وقت مبكر من صباح اليوم، وأضاف أنها كانت فى المنزل مع أسرتها التى طلبت إحاطتها بالخصوصية فى هذا الوقت العصيب رافضة أن يتم تسليط الضوء عليها فى نهاية حياتها.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وفاة بطلة مسلسل Game of Thrones على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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