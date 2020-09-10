بعد تكرار الحريق.. نجوم الفن يدعمون لبنان

حرص عدد من النجوم على دعم لبنان بعد الحريق الجديد الذي تعرضت له منذ ساعات قليلة، كان أبرز هؤلاء النجوم:

اليسا

نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لحريق مرفأ بيروت عبر حسابها الشخصيب بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وظهر في الفيديو وكان حريقا كبير في مرفأ بيروت، قد إندلع منذ قليل وسط حالة هلع بين الاهالي وعلقت قائلة : " من مكاني هذا " . كشف موقع " القوات " اللبناني أن المعلومات الأولية تتحدث عن ان حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت واطارات واوضح الموقع اللبناني أن الجيش اللبناني والدفاع المدني يعملان على إخماد النيران.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة فيديو لاحتراق بيروت من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام". وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "مرفأ بيروت يحترق من جديد.. عم نحلم أكيد.. #لبنان #بيروت". وكانت كارول سماحة قالت عبر حسابها الشخصي انستجرام : "شو هالغضب علينا السنة !؟!! ما في بلد عم يسلم من المصائب .. الله يحمى ⁧‫#سوريا‬⁩ وشعبها من هالحريق المرعب????????‏⁧‫#سوريا_تحترق". وتشهد المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة. Advertisements والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

نوال الزغبي