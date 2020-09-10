شاهد.. جاد شويري ينشر فيديو حريق مرفأ بيروت

نشر الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري فيديو لحريق هائل في المرفأ ببيروت، وذلك علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" .

وعلق "شويري" علي الفيديو قائلا: بعد فينا نحمل ؟ شو هيدا اليوم ؟ حريق دلائل؟.

ويذكر أن تسبب انفجار بيروت، في دمار هائل بالمباني السكنية والمتاجر والسيارات على بعد عشرات الكيلومترات من موقع الحادث في مرفأ بيروت.

Advertisements

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن الانفجار أدى إلى سقوط عددٍ من الجرحى".

وقال مراسل فرانس 24 شربل عبود إن الصوت سمع في مناطق تبعد نحو أربعين إلى خمسين كيلومترا من العاصمة.

أدى ذلك إلى وقوع عدد كبير من الجرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بمنطقة الميناء.