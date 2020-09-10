أكشن ورعب.. عرض فيلم الهوية المجهولة فى 3 دول قريبا

كشف الفنان الخليجي محمد عيار عن أحدث أعماله السينمائية، حيث انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "الهوية المجهولة"، والذي ينتمي لفئة الأكشن الرعب، وهي نوعية مختلفة وجديدة على السينما الخليجية.

وقال محمد عيار، أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم الهوية المجهولة مع المخرج محمد الرفاعي، ولكن تم تأجيل عرض الفيلم في دور السينما بسبب انتشار جائحة كورونا، ولكن من المفترض تحديد موعد العرض خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم عرضه بعدد من الدول العربية منها مصر والإمارات والسعودية.

ويأتي هذا في ظل حالة من الزخم الفني التي يعيشها محمد عيار الذي شارك مؤخرا في أوبريت سما دبي،

مبادرة دعم مرضى السرطان مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان الإماراتية، بالإضافة لتعاونه مع وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم الإماراتية لترويج مقاطع توعوية وإطلاق مبادرتي باسم تحت الشمس لدعم الأيدي العاملة.