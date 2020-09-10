في عيد ميلادها.. وصفة فريدة سيف النصر للصلع الوراثي للشعر

يصادف اليوم الخميس 10 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة فريده سيف النصر التي ولدت عام 1959، وبدأت مشوارها الفني من خلال المسرح بعد ما اكتشفها الفنان الراحل جورج سيدهم في مسرحية "ثلاثي أضواء المسرح" ، من خلال السطور التالية تعرف علي وصفة فريده سيف النصر للصلع الوراثي للشعر.

كشفت فريده سيف النصر عن وصفة للصلع الوراثي للشعر، وذلك خلال لقاء سابق لها قائلة: اي خضار في جزور فهو مفيد للشعر مثلا زي البطاطس و الفاصوليا البيضاء والفجل والجزر ، و في 3 أنواع من الزيوت زيت زيتون و زيت خروع وزيت سمسم وتجيبي فنجان قهوة وتحطي 3 أنواع من العسل عسل ابيض وعسل اسود و رمان ما الرمان دا عسل .

ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها: الشقة من حق الزوجة وحلاوة الروح وعضة كلب ونصف أرنب والهاربات ورحلة المشاغبين.

وشاركت فريدة سيف النصر في بطولة عدد من المسلسلات منها : العطار والسبع بنات ، شيخ العرب همام وابن موت.