اعلن الشاعر عمرو حسن عودته للمسرح من جديد من خلال حفله المقبل المقرر اقامته يوم الجمعة 9 اكتوبر المقبل في "ساقية الصاوي".
ونشر "حسن" صورة يوضح فيها تفاصيل الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".
وعلق عمرو حسن علي الصورة قائلا: الرجوع الي المسرح اخيرا ولجمهوري العظيم لينك الايفنت في البايو.
من ناحية اخري أكد الشاعر عمرو حسن، أنه تعاون مع المطرب محمد محيى فى ألبومه الجديد .
وقال حسن، خلال وجوده كضيف على الإذاعى أحمد يونس مقدم برنامج "كلام معلمين" المذاع عبر موجات الراديو 9090، إن محمد محيى لحّن قصيدة "جوابى الأخير" لتكون ضمن ألبومه الجديد الذى سيُطرح فى الفترة المقبلة، إذ إنه أكد أن الأغنية تم تسجيلها وتوزيعها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرجوع إلي المسرح من جديد.. تعرف علي موعد حفل الشاعر عمرو حسن في ساقية الصاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.