حقيقة تدهور الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

وقد تواصل «دوت الخليج» مع نجله المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين في مصر، وهو نجل المداح والمنشد الكبير، ونفى هذه الأخبار بشكل قاطع، مشيرا إلى أن والده بصحة جيدةـ
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وقد أحيا التهامى حفلا إنشاديا بمكتبة الإسكندرية، مؤخرا بمناسبة العام الهجرى الجديد.
الشيخ ياسين التهامي يعد من بين أشهر المنشدين في مصر، ولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وأنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.
الشيخ ياسين التهامي يعد من بين أشهر المنشدين في مصر، ولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وأنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.
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