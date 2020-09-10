حقيقة تدهور الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تشير إلى تدهور الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى المنشد الشهير. وقد تواصل «دوت الخليج» مع نجله المنشد محمود التهامي نقيب المنشدين في مصر، وهو نجل المداح والمنشد الكبير، ونفى هذه الأخبار بشكل قاطع، مشيرا إلى أن والده بصحة جيدةـ اقرأ أيضا: محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته رامي وحيد لـ دوت الخليج: تعلمت من عبلة كامل التواضع وكانت تعاملني كابنها Advertisements وقد أحيا التهامى حفلا إنشاديا بمكتبة الإسكندرية، مؤخرا بمناسبة العام الهجرى الجديد. الشيخ ياسين التهامي يعد من بين أشهر المنشدين في مصر، ولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وأنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.

الشيخ ياسين التهامي يعد من بين أشهر المنشدين في مصر، ولد في قرية الحواتكة مركز منفلوط محافظة أسيوط، وأنشد عدة قصائد معروفة للحلاج وغيره، أشهرها يارفاق الصبر، ووالله ماطلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي.

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