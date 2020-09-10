فستان قصير.. درة على أحد المراكب وسط البحر

نشرت الفنانة درة صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. وظهرت درة في الصورة وهي ترتدي فستانا كحلي قصيرا، وشعرها الناعم المنسدل علي الاكتاف، وواضعة ماكياج رقيقا ابرز ملامحها الانثوية. كانت احدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين . ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

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