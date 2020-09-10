بإطلالة جذابة ..نسرين طافش تروج لأحدث أعمالها

تفاعلت الفنانة نسرين طافش مع جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وتألقت نسرين بإطلالة ناعمة حيث إرتدت فستانا أسود أبرز أنوثتها ،وإعتمدت الإكسسوارت من نفس اللون مما ميزها بالبساطة .

وكتبت نسرين من خلال صورتها معلقة :"سارة ..الوجه الأخر"

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وكانت قد شوقت الفنانة نسرين طافش حول احداث المسلسل الوجه الآخر الذي يذاع الأيام الحالية.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصرى وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

والعمل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.